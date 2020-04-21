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Матчи сезона Российской футбольной Премьер-Лиги могут доиграть в Ростове

Матчи сезона Российской футбольной Премьер-Лиги могут доиграть в Ростове
Фото: luzhniki-msk.ru
Матчи сезона РПЛ могут быть доиграны в регионах с благополучной эпидемиологической обстановкой. С таким предложением в Премьер-Лигу и Российский футбольный союз планируют обратиться несколько клубов. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров.

Предполагается, что отложенные матчи могут пройти в Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном, а также в других городах, где для этого есть подходящие условия. Такой вариант, возможно, будет рассматриваться, если в каком-то из регионов, представленных в Лиге, организация матчей станет невозможной из-за продления режима самоизоляции.

Также изучается предложение о проведении матчей без зрителей.

Предложение может быть оправлено в РФС в ближайшие дни. Сезон планируют доиграть до 30 июля.

Добавим, что сезон Российской Премьер-Лиги был прерван из-за пандемии коронавируса.

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