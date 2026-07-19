Массовые отключения света ожидаются в Ростове с 20 по 26 июля

Фото: Нейросеть

В Ростове на новой рабочей неделе пройдут массовые отключения электроэнергии. Актуальный график на период с 20 по 26 июля опубликовали в «Донэнерго».В понедельник, 20 июля, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: Буденновский 59А, 61/12; Тельмана 8, 10, 21; Островского 96; Войкова 44-68, 97, 101.С 20 по 24 июля с 9:00 до 17:00, с включением на ночь, электроэнергии не будет по адресам: 35-я линия 21-81; 37-я линия 12-76, 25-97; 39-я линия 24-90; Богданова 58-74; 2-я Пролетарская 51-75, 44-54; Сарьяна 48-66, 55-73.Во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00 отключения затронут адреса: Аэроклубовский 16-34; Красносельская 80-90, 85-91; Лесопарковая 90В; Мадояна 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а; Макарова 36-54, 53-71; Мичуринская 106-124; Снеговой 1-27, 42-70; Сортовой 47-73, 52-78; Танковый 1-13, 2-14; Томская 2-28, 1-31; Челябинская 1-7, 2-8; Чукотская 7; Конституционная 83-103, 84-106; Дундича 1-23, 2-26; 1-я Грамши 1-17, 2-32; 2-я Грамши 35-55, 34-58; Гончарова 1-25, 2-24; Можайская 1-35.В среду, 22 июля, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Аэроклубовский 10-12, 9-15; Циолковского 79-121, 217; Араратский 19-53, 24-44; Мадояна 110/12, 110/15, 110-136, 163-179; Мичуринская 128-150, 159-201; Макарова 18-34, 128/32; Объединения 1-23, 2-24; Одесская 1-27, 2-24; Сормовская 3-11, 2-14; Тепличный 1-5; Урупский 1-13, 2-14; Урюпинский 1-7, 2-10; Челябинская 9-21, 2-22; Таганрогская 75-131, 92/1; Ташкентская 70-152, 77-139; Тульская 2-30, 13-25; Авиамоторный 1-7, 2-8; с/т «Космос», с/т «Россельмашевец», с/т «Агропром», с/т «Колос».В четверг, 23 июля, с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: 18-я Линия 30-72, 25-65; 20-я Линия 13/23, 29/25, 33, 20-48; Налбандяна 29-33, 24-30; Мадояна 177/13, 120, 179; Вишневый 1-7, 2-8; Еременко 12-14; Мичуринская 152-172; Петропавловский 1-11, 2-12; Дачная 8, 8А, 8/Б; 56-й Армии 1; 20-я линия 46, 47-67; 22-я линия 28, 46-66, 47-75; 24-я линия 27/95, 20-50; Лекальная 2/36, 9-27; Ченцова 87-91.В этот же день с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: Варфоломеева 77-97, 94-128; Малюгиной 63-83, 44-68; Скрыпника 1-11, 2-10; Гвардейский 27-37.С 9:00 до 18:00 отключение также пройдет по адресу Грибоедовский 2.В пятницу, 24 июля, с 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам: Акмолинская 75-97, 82-102; Лесопарковая 147-165, 174-186; Мечетинская 78-98, 81-105; Петрозаводская 100, 122, 95-119; Чукотская 33-93, 38-100.В этот же день с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам: Бакланова 6-14; Быкадорова 17-35, 18, 28, 34-42; Дубовского 11А, 11/29, 12А; 3-я Круговая 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42; бульвар Платова 2В; Салютина 1-13; Туроверова 1/27, 23/6, 25, 30-34, 67/36; Кременчугская 2-22, 1-5; 1-я Киргизская 20-38, 38А, 38Б, 38В, 38Г; Беломорский 37-69; Днепровский 38-64, 35-61; Игарский 38-66, 29-63; Донецкий 23-39, 36-66; Хоперский 23-39, 26-44; Медведицкий 28-48, 25-47; Сальский 28-44; Белорусская 21-55; 3-я Левая 1-41, 2-40; 5-я улица 1-9; Красноаксайская 28-32.Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.