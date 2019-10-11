Массовое отключение света запланировано на следующей неделе в Ростове



На следующей неделе в Ростове запланировано массовое отключение света. Без электроэнергии останутся десятки домов, сообщает «Донэнерго». На некоторых улицах электричество будут отключать на протяжении нескольких дней подряд.



Так, с понедельника, 14 октября, по пятницу, 18 октября электричества не будет с 9 до 17 часов на улицах и в переулках:

- Евдокимова, в домах с 64 по 96;

- Фурмановской, в домах с 45 по 79 и с 56 по 80;

- Краснокурсантской, в домах с 45 по 67 и с 54 по 56;

- Оренбургском, в домах с 64 по 114;

- Кошевого, в домах с 29 по 75 и с 30 по 80;

- Ялтинском, в домах с 23 по 77 и с 30 по 84;

- Батумском, в домах с 25 по 71 и с 28 по 90;

- Тбилисском, в домах с 29 по 89 и с 58 по 96;

- Грузинском, в домах с 41 по 63.



С 14 по 16 октября также с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- 1905 года, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;

- Делегатской, в домах с 1 по 17;

- Лениногорской, в домах со 2 по 18;

- Оли Первеевой, в домах со 2 по 16 и с 1 по 15;

- Юфимцева, в домах с 1 по 15;

переулке Мебельном;

проспекте Буденновском, 112.



14 октября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Белой, в домах с 15 по 21;

- Каратаева, в домах с 1 по 13 и со 2 по 20;

- Левобережной, в домах с 73 по 85 и с 12 по 22;

- 40-летия Победы, в домах 316, 316/2, 318, 318/1;

- 13-я Линия, в домах с 17 по 29 и с 24 по 32;

- Мясникова, в домах с 39 по 57 и с 40 по 50;

- 15-я Линия, в домах с 29 по 53 и с 34 по 64;

- 11-я Линия, 37;

в переулке 1-м Колхозном, в домах со 2 по 10 и с 1 по 11, 370а, 370б, 370в;

- в садовых товариществах «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Луч», «Красный Аксай», «Северная Ривьера», «Виноградарь», «Космос», «Агропром», «Мичуринец», «Стимул», 302/1, «Волна».



15 октября, во вторник, с 9 до 17 часов электричество отключат на улице Ленина, №№ 117, 117 /1, 119, 119/2, 121, 121/1, 121/2;



с 9 до 16 часов - на улицах:

- Оганова, №№ 11, 15, 17, 21, 23, 23/1;

- 40-летия Победы, №№ 316, 316/2, 318/1, 318/2;

- Красноармейской, в домах с 172 по 174;

на проспекте Ворошиловском, 77.



16 октября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улице Ленина, №№ 123, 123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 127, 127а;



с 9 до 16 часов - на улицах:

- Гагринской, № 7, 9, 9/1;

- Тимошенко, № 34 и № 36;

- Пушкинской, 109, 117, 119, 121, 123 и с 92 по 102;

на проспекте Ворошиловском, 36, 69 и с 73 по 75.



16 и 17 октября с 9 до 18 часов свет будут отключать на улицах:

- Пескова, 17е, 17п, 17д, 17т, 17/4;

- Любительской, 37;

- Малиновского, 13/2;

на проспекте Стачки, 259, 259а, 259б, 257, 304, 298, 243а, 254/1, 253а, 251а, 302, 257а, 400;

в садовых товариществах «Садовод-любитель» и «Мечта».



17 октября, в четверг, с 9 до 17 часов отключат электроэнергию на улицах и в переулках:

- Таганрогской, №№ 108, 110в, 112а, 112б, 112в, 139/4;

- Тимошенко, №№ 16, 16/1, 16/2, 18, 20/1, 26;

- Бойцовском, в домах с 11 по 25 и с 28 по 40;

- Войкова, в домах со 180 по 182 и с 241 по 245;

- Железнодорожный Верхний Проезд, в домах с 39 по 65;

- 1-й Круговой, 86;

- Магнитном, в домах с 5 по 15 и с 18 по 20;

- Матросова, в домах с 3 по 47 и со 2 по 54;

- Минаева, 21;

- Портовой, в домах с 273 по 315 и № 221;

- Пограничном, в домах с 1 по 3;

- Рабфаковском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 16;

- Синявском, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Туристском, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;

- Чичеринском, в домах со 2 по 18;

- Пушкинской, в домах со 132 по 134;

- Чехова, в домах с 60 по 64 и с 35 по 59.



В энергоснабжающей компании пояснили, что отключение связано с техническим обслуживанием оборудования.