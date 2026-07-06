Массово залетают в окна ростовчан: зоолог объяснил поведение серых кузнечиков

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В Ростове-на-Дону за последний месяц увеличилось количество серых кузнечиков. И мало того, что они прыгают по улицам, насекомые умудряются залететь в квартиры на 17-й или 19-й этажи.Зоолог Александр Евсюков поясняет, что причиной такой популяции стала влажная и прохладная погода весной. Количество растительности стало в несколько раз больше.- Такие благоприятные условия позволили многим насекомым, в том числе серым кузнечикам, увеличить численность. Почему они залетают в квартиры, объясняется сезонной вспышкой численности. Кузнечики активнее перемещаются, и вероятность встретить их в самых неожиданных местах, включая жилые помещения, выросла, - добавляет специалист.Ростовчан также пугают размеры кузнечиков. Они очень похожи на саранчу. Но по усам можно понять, что кузнечик не относится к семейству саранчовых. У серых кузнечиков - длинные усы, у саранчи - короткие.- Бояться их не стоит, - рассказывает Александр. - Они не несут вреда для человека или домашнего питомца. Однако могут укусить, если подставить пальцы.Лучшая защита от насекомых в таких случаях — москитная сетка.