Маршруты автобусов временно изменят возле стадиона «Ростов Арена»

Для удобства болельщиков возле стадиона «Ростов Арена» изменят маршруты общественного транспорта. Причиной смены графика станет матч футбольных клубов «Ростов» и «Ахмат», который состоится 21 февраля в 19.30.Автобус № 39 будет двигаться по укороченной схеме до остановки «Городской пляж», с 18.00 до 22.15. Несколько единиц транспорта будут сосредоточены на Центральном рынке и Главном ж/д вокзале к 22.15. Они отправятся в микрорайон Суворовский, на Темерник, в Западный микрорайон, на Левенцовку, в ЖК «Платовский», на улицу Стартовую и Сельмаш.