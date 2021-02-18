Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Маршруты автобусов временно изменят возле стадиона «Ростов Арена»

Маршруты автобусов временно изменят возле стадиона «Ростов Арена»
Для удобства болельщиков возле стадиона «Ростов Арена» изменят маршруты общественного транспорта. Причиной смены графика станет матч футбольных клубов «Ростов» и «Ахмат», который состоится 21 февраля в 19.30.

Автобус № 39 будет двигаться по укороченной схеме до остановки «Городской пляж», с 18.00 до 22.15. Несколько единиц транспорта будут сосредоточены на Центральном рынке и Главном ж/д вокзале к 22.15. Они отправятся в микрорайон Суворовский, на Темерник, в Западный микрорайон, на Левенцовку, в ЖК «Платовский», на улицу Стартовую и Сельмаш.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.