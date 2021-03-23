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Маршрутку № 25 в Ростове затопило дождевой водой

Маршрутку № 25 в Ростове затопило дождевой водой
Ростовскую городскую маршрутке №25 залило дождевой водой во время движения. Пассажиры общественного транспорта опубликовали в социальных сетях фото разливающейся по салону жижи.

Как видно на снимках, в заднюю часть маршрутки из щели под нижней ступенью водопадом стекала вода. Из-за длительных дождей все ямы города превратились в лужи, но на ровной поверхности транспортного пола никаких углублений нет. Поэтому грязное озеро разливалось по всей маршрутке, покачиваясь в такт движениям маршрутки. Люди, стоящие в задней части транспорта, физически не успевали уворачиваться от очередных волн.

Отметим, маршрутка следует от ГПЗ-10 до Верхнего Темерника. Общее время в пути составляет более часа. Пассажиры запросто могли промочить в транспорте ноги или испачкать вещи.

В комментариях горожане поделились, что в некоторых автобусах №49 во время сильных ливней протекает потолок.

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