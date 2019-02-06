Маршрут №34П до поселка Первомайский заработал в Ростове



В Ростове начал свою работу новый маршрут под номером №34П. Об этом 9 февраля сообщили в в «Ростовском Городском Транспорте».



Согласно новой схеме проезда, автобусы средней вместимости будут двигаться от Центрального рынка до поселка Первомайский. По сути, маршрут будет повторять схему движения транспорта №34, только конечной будет не ГПЗ-10, а Первомайский.



Машины будут работать с 6 часов до 19.30. После ГПЗ-10 автобусы будут ехать по Пескова вплоть до поселка. Ранее транспортное сообщение в поселке было представлено только маршрутом №20, но он не соответствовал требованиям ростовчан.