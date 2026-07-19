Магнитные бури ожидаются в Ростовской области в начале рабочей недели

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В Ростовской области в начале новой рабочей недели ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили в Time-In.Небольшие геомагнитные возмущения начнутся в понедельник, 20 июля. К вечеру следующего дня ожидается умеренная магнитная буря. Она продлится до 21:00 среды.В четверг геомагнитная активность начнет снижаться. В этот день специалисты прогнозируют малую магнитную бурю. Затем до конца субботы возмущения магнитного поля будут слабыми.Магнитные бури возникают из-за воздействия потоков солнечного ветра на магнитное поле Земли. Даже слабые геомагнитные возмущения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В этот период возможны головная боль, слабость, нарушение сна и общее недомогание.