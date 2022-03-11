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Магазины Uniqlo завершают работу в Ростове: фоторепортаж

Магазины Uniqlo завершают работу в Ростове: фоторепортаж
В Ростове до закрытия японской компании Uniqlo осталось девять дней. В распоряжении Rostov.ru появились снимки одного из магазинов одежды 11 марта. Покупатели отметили, что никакого ажиотажа информация о приостановке деятельности известного бренда не вызвала.

На фотографиях видно, что в очереди в кассы стоит не больше дюжины человек. Еще столько же выбирают товары и около десятка - примеряют одежду. Однако такое количество посетителей в разгар выходного дня - обычно дело в магазине крупнейшего торгового центра Ростова.

На число покупателей не повлияли даже скидки. Например, брендовые толстовки стали стоить меньше тысячи рублей, а шапки - около 400. Ранее за эти товары пришлось бы платить порядка двух и одной тысячи рублей. Вероятно, резкое снижение цен связано со скорым закрытием магазина. Компания Uniqlo пытается распродать вещи в короткие сроки.

При этом в столице России ситуация совершенно другая. Запасливые москвичи выстроились в длинные очереди в магазины Uniqlo. На видео и снимках посетителей – сотни людей перед кассами, толпы на улицах, кассиры, работающие на пределе, и охранники, запускающие в магазин по несколько человек.

На фото: очереди в магазинах Uniqlo в Москве/medialeaks.ru.

Напомним, известный бренд объявил о прекращении деятельности в России, в том числе в донском регионе, 10 марта. С 21 числа ТРЦ «Мега» и «Горизонт» лишатся продаж еще одной компании-ритейла.







Фото: Rostov.ru.
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