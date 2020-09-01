Лжеадвокат обманул пенсионерку из Ростова на 200 тысяч рублей

Лжеадвокат обманул 79-летнюю пенсионерку из Ростова на 200 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи «Мошенничество», сообщает СУ СК РФ по Ростовской области. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Престарелая горожанка обратилась к юристу в июне 2020 года. Женщине была необходима квалифицированная юридическая помощь по уголовному делу. Тот заверил ее, что является адвокатом и готов помочь, но прежде потребовал вознаграждение.Оказалось, что к юриспруденции мужчина не имеет никакого отношения. Злоумышленник взял у пенсионерки 200 тысяч рублей, но свои обязательства не выполнил. Женщина обратилась в полицию.