Лучшие бюджетные места для семейного отдыха в Москве
На фото: храм Василия Блаженного.
Москва — один из крупнейших мировых мегаполисов, в котором сосредоточено огромное количество исторических памятников, музеев и театров, спортивных и рекреационных центров, среди которых несложно найти подходящие для интересного времяпрепровождения семьи. Причем выбор настолько велик, что можно провести вместе с детьми целый выходной день и потратить на все около 5 тысяч рублей на человека.
Для начала стоит определиться со своими предпочтениями и решить, что станет главной темой вашего wow-дня: культура, спорт, история или природа? А может быть, комбинация из нескольких развлечений? Есть множество вариантов, которые будут одинаково интересны и взрослым, и детям.
Если вам интересны история и культура, стоит начать с сердца Москвы — Красной площади. Если вы уже были в Кремле и его музеях, обязательно посетите храм Василия Блаженного (Покровский собор), билеты в который стоят от 250 рублей. Удивительный архитектурный памятник XVI века интересен не только снаружи, но и внутри, поражает воображение прихотливым убранством и драматичной историей строительства.
На фото: Зарядье.
Чтобы погружение в историю было полным, можно зайти в расположенный по соседству музей «Старый Английский Двор» (ул. Варварка, 4А), где вы увидите, как жили заморские гости Москвы больше 500 лет назад. Билет в музей стоит от 175 рублей.
А после визита в прошлое Москвы лучше всего познакомиться с его настоящим и погулять в парке «Зарядье» и посетить «Медиацентр», где своими глазами увидеть поражающий своим масштабом и красотой фильм «Россия. Виртуальное путешествие» (билеты — от 225 рублей) или немного померзнуть в «Ледяной пещере». Обратите внимание, посещение павильонов парка «Зарядье» разрешено для детей, начиная с 7 лет. Кстати, здесь расположен флагманский туристический центр столицы — павильон с интерактивным куполом, где каждый день можно бесплатно получить консультацию о достопримечательностях и событиях в столице, продумать маршрут прогулок, взять буклет и карманную карту города.
На фото: Московский зоопарк.
Закончить день можно, отправившись от пристани «Зарядье» в круиз на одном из прогулочных теплоходов, регулярно курсирующих по Москва-реке. Билет на часовую программу, во время которой вы увидите множество достопримечательностей, стоит от 800 рублей.
Для любителей природы и животных в Москве также найдется несколько мест, как хорошо известных всем россиянам, так и открытых не так давно, но уже завоевавших популярность у москвичей. «Номером 1» для натуралистов всех возрастов является, конечно, один из самых больших и известных в России зоопарков — Московский, расположенный на улице Большой Грузинской, 1, стр. 1. Здесь живут более тысячи животных, включая панд, снежного барса, манула и верблюда гуанако. В 2019 году зоопарк на новой территории открыл после реконструкции «Детский зоопарк», акцент в котором сделан на образовательную функцию. Благодаря тематическим маршрутам и специальным интерактивным площадкам, дети и их родители смогут узнать много интересных фактов о животных. Взрослый билет стоит 800 рублей, для детей младше 17 лет вход бесплатный.
Для тех, кто уже был в зоопарке, есть прекрасная альтернатива — «Городская ферма» на территории ВДНХ (проспект Мира, 119, стр. 244, станция метро ВДНХ). Здесь можно не только увидеть множество домашних животных, в том числе таких экзотических, как альпака, северные олени и коровы зебу, но и принять участие в квестах и мастер-классах, а также послушать лекцию. Стоимость билета составляет 600 рублей в будни и 700 — в выходные дни. После фермы можно отправиться в Главный ботанический сад и посетить знаменитый Японский сад, построенный архитекторами Страны восходящего солнца в соответствии с классическими канонами. Билеты в Японский сад стоят от 50 рублей.
Для спортивных семей в Москве есть множество самых разных мест и развлечений, причем некоторые из них можно посещать в любую погоду и в любой сезон. В Москве нет моря, но это не значит, что жители и гости города не могут окунутся в пляжную атмосферу и почувствовать себя как на лучшем морском курорте. Для этого достаточно купить билет в один из московских аквапарков.
На фото: городская ферма.
В 2019 году на территории спортивного комплекса «Лужники» открылся аквапарк, или Дворец водных видов спорта (ул. Лужники, 24, стр. 4) с несколькими бассейнами, в том числе волновым, 9 горками, 8 видами бань и саун, искусственным пляжем и множеством аттракционов для детей и взрослых. Взрослый с двумя детьми не старше 13 лет сможет провести выходной день за 5 850 рублей. Эта цена включает безлимитное посещение акварпарка и терм. Но здесь есть и другие, более экономичные тарифы, не включающие термы.
Чуть более бюджетный вариант отдыха в аквапарке предлагает банный комплекс «Мореон» (ул. Голубинская, 16, станция метро Ясенево), где представлен самый широкий ассортимент водных развлечений, включающий волновой бассейн, теплую лагуну с искусственными гейзерами и рекой и многое другое. Билет на весь день здесь обойдется взрослым в 2,1 тысячи рублей, а ребенку — в 1,3. Малыши, чей рост составляет менее 110 сантиметров, пройдут бесплатно.
Если плавать не хочется, а наоборот, душа рвется летать, можно отправиться в самый большой батутный парк «Небо» (Ленинградский проспект, 80/1, станция метро Сокол). В комплексе есть гимнастические и спортивные батуты, трамплины для высотных прыжков, полоса препятствий, слэклайн и разные игры для детей. Безлимитный билет в «Небо» стоит от 1 до 1,5 тысячи рублей, в зависимости от дня недели. Еще в 500 рублей обойдется вход на пятиэтажную площадку с аттракционами.
На фото: «Лужники».
Летом в хорошую погоду имеет смысл отправиться в парк «Сказка», где собрано больше 60 самых различных аттракционов для любого возраста и интересов. Вот только некоторые названия: «Дино парк», «Альпака парк», «Страна Смешариков», этнопарк «Хаски лэнд», парк топиари «Айва», «Ферма в парке», «Зайкин дом» и зоопарк «Страна ЕНОТиЯ» — попав сюда рискуешь остаться на целый день, тем более что парк дает возможность посетителям как приобрести отдельные билеты на каждый аттракцион по цене от 100 до 500 рублей, так и купить безлимит на весь день (3,6 тысячи рублей) или подобрать тариф на 5 и 10 любых зон парка (1,5–2,5 тысячи рублей).
Еще больше интересных мест столицы ищите на Discover Moscow — официальном туристическом портале Москвы, спланировать путешествие, приобрести билеты и забронировать отели поможет цифровой сервис RUSSPASS.