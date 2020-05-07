Ливни с градом и грозой прогнозируются в Ростове в течение дня 9 мая
В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
По данным Северо-Кавказского Управления гидрометеорологии, до конца дня 9 мая ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер 20-23 м/с. Непогода продлится и 10 мая.
В ГО и ЧС Ростова предупреждают о возможных подтоплениях низменных участков.
- Также возможны нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, отключение трансформаторных подстанций из-за перехлёста проводов, - добавили в спасательном ведомстве.
Ростовчанам напомнили, в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.