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Ливни с градом и грозой прогнозируются в Ростове в течение дня 9 мая

Ливни с градом и грозой прогнозируются в Ростове в течение дня 9 мая

В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

По данным Северо-Кавказского Управления гидрометеорологии, до конца дня 9 мая ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер 20-23 м/с. Непогода продлится и 10 мая.

В ГО и ЧС Ростова предупреждают о возможных подтоплениях низменных участков.
- Также возможны нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, отключение трансформаторных подстанций из-за перехлёста проводов, - добавили в спасательном ведомстве.

Ростовчанам напомнили, в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

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