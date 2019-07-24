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Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Ростове в ближайшие сутки

Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Ростове в ближайшие сутки
В ближайшие сутки в Ростове сохраняется штормовое предупреждение. В ночь на 27 июля, а также в течение всего дня в городе ожидается ухудшение погоды.

По сообщению Управления по ГО и ЧС, прогнозируются усиление ветра, дожди, ливни с грозами и град. Порывы могут достигать 20-23 метров в секунду. Низменные участки местности могут оказаться затопленными. Возможны обрывы линий электропередач, отключения трансформаторных подстанций, падение деревьев и конструкций.

Напомним, вчера, 25 июля, из-за непогоды затопило все улицы Ростова-на-Дону. Автомобили стояли в огромных пробках, многие водители не могли проехать из-за большой глубины «озёр». Тогда же почти одновременно в двух частях города из-за ветра упали большие деревья. Одно из них повредило автомобиль.

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