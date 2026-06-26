Ливень с градом и шквалистый ветер: ураган накрыл Ростов вечером 26 июня

Фото: Donday

Вечером 26 июня Ростов-на-Дону оказался во власти стихии. Мощный ливень с грозой обрушился на город, превратив улицы в реки. Кадры с последствиями непогоды публикует портал DonDay.После четырех часов дня начался настоящий потоп. Центральные районы города, включая Набережную, оказались затоплены. Ливневые системы не справились с потоком воды, и пешеходам приходилось буквально плыть по тротуарам. Сильный гром вызывал срабатывание сигнализаций автомобилей.Штормовое предупреждение в Ростовской области действует до конца суток 27 июня. Синоптики прогнозируют дальнейшие ливни с грозой, возможен град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.