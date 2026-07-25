Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ливень повалил деревья и затопил улицы Ростова

Ливень повалил деревья и затопил улицы Ростова
Вечером 25 июля на Ростов-на-Дону обрушился мощный ливень. Последствия непогоды горожане публикуют в социальных сетях.

Из-за сильных осадков оказались подтоплены сразу несколько улиц, в том числе Максима Горького, Малиновского, Чехова и Михаила Нагибина. На опубликованных кадрах видно, что автомобили местами едут по воде, доходящей до колес.

Сильный ветер повалил десятки деревьев, некоторые из них были вырваны с корнем. Кроме того, стихия повредила рекламные конструкции и обломала крупные ветки.

В настоящее время в Ростове продолжает действовать режим повышенной готовности.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика