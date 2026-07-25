Ливень повалил деревья и затопил улицы Ростова

Фото: Дондей

Вечером 25 июля на Ростов-на-Дону обрушился мощный ливень. Последствия непогоды горожане публикуют в социальных сетях.Из-за сильных осадков оказались подтоплены сразу несколько улиц, в том числе Максима Горького, Малиновского, Чехова и Михаила Нагибина. На опубликованных кадрах видно, что автомобили местами едут по воде, доходящей до колес.Сильный ветер повалил десятки деревьев, некоторые из них были вырваны с корнем. Кроме того, стихия повредила рекламные конструкции и обломала крупные ветки.В настоящее время в Ростове продолжает действовать режим повышенной готовности.