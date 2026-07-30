Лилия Федотова не сдержала эмоций после показаний бывшей подчиненной в суде

- Мы все ознакомились, рассмотрели, применили это к нашему бюджету, поняли, что там законных оснований у нас нет этим воспользоваться, что для нас это неприменимо, - рассказала свидетель.

- Она была моим руководителем порядка 15 лет. Весь коллектив всегда находился в почете. Мы занимали первые-вторые места, и оценки все, и KPI, и эффективность. Много раз ребята побеждали во всяких конкурсах. Лилия Вадимовна награждала, - сказала Светлана Захарова.

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В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. На заседании выступила заместитель начальника управления бюджетной политики регионального Минфина Светлана Захарова, которая занимала эту должность и в 2020 году.Свидетель пояснила, что получение федерального бюджетного кредита не являлось обязанностью региона. По ее словам, к моменту поступления соответствующего письма бюджет Ростовской области уже был сбалансирован, а основные обязательства практически исполнены.Захарова также отметила, что даже при желании воспользоваться кредитом область не успела бы выполнить все необходимые процедуры. Письмо поступило 9 декабря, тогда как заключить соглашение с Федеральным казначейством требовалось до 11 декабря. За это время необходимо было подготовить изменения в бюджет, согласовать их в правительстве региона, внести на рассмотрение Законодательного собрания, а также получить согласование федерального Минфина, на которое, по словам свидетельницы, требовалось около десяти дней.Кроме того, Захарова положительно охарактеризовала работу Лилии Федотовой.Слова бывшей подчиненной растрогали Лилию Федотову. Это уже второй случай за время судебного процесса, когда показания свидетелей вызвали у обвиняемой слезы.