Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Лилия Федотова не сдержала эмоций после показаний бывшей подчиненной в суде

Лилия Федотова не сдержала эмоций после показаний бывшей подчиненной в суде

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. На заседании выступила заместитель начальника управления бюджетной политики регионального Минфина Светлана Захарова, которая занимала эту должность и в 2020 году.

Свидетель пояснила, что получение федерального бюджетного кредита не являлось обязанностью региона. По ее словам, к моменту поступления соответствующего письма бюджет Ростовской области уже был сбалансирован, а основные обязательства практически исполнены.

- Мы все ознакомились, рассмотрели, применили это к нашему бюджету, поняли, что там законных оснований у нас нет этим воспользоваться, что для нас это неприменимо, - рассказала свидетель.


Захарова также отметила, что даже при желании воспользоваться кредитом область не успела бы выполнить все необходимые процедуры. Письмо поступило 9 декабря, тогда как заключить соглашение с Федеральным казначейством требовалось до 11 декабря. За это время необходимо было подготовить изменения в бюджет, согласовать их в правительстве региона, внести на рассмотрение Законодательного собрания, а также получить согласование федерального Минфина, на которое, по словам свидетельницы, требовалось около десяти дней.

Кроме того, Захарова положительно охарактеризовала работу Лилии Федотовой.

- Она была моим руководителем порядка 15 лет. Весь коллектив всегда находился в почете. Мы занимали первые-вторые места, и оценки все, и KPI, и эффективность. Много раз ребята побеждали во всяких конкурсах. Лилия Вадимовна награждала, - сказала Светлана Захарова.


Слова бывшей подчиненной растрогали Лилию Федотову. Это уже второй случай за время судебного процесса, когда показания свидетелей вызвали у обвиняемой слезы.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика