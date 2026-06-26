Лидия Новосельцева стала вице-президентом ОГМВ-Евразия и вошла во Всемирный совет организации

Фото: Пресс-служба ОГМВ - Евразия.

Председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Лидию Новосельцеву избрали вице-президентом Евразийского отделения Объединенных городов и местных властей (ОГМВ-Евразия).Данное решение приняли на полях Всемирного конгресса Объединенных городов и местных властей 24 июня 2026 года в Танжере (Морокко). Главным решением Генеральной ассамблеи стало переизбрание на пост президента ОГМВ-Евразия на период 2026–2029 годов мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина. Именно под его руководством будет выстраиваться стратегия крупнейшего межмуниципального объединения континента на ближайшие три года.Вместе с определением лидера делегаты утвердили и кадровый состав организации. Среди множества кандидатов, выдвинутых городами России и зарубежья, уверенную поддержку получила Лидия Новосельцева. По итогам голосования она заняла пост вице-президента ОГМВ-Евразия и вошла в Совет Евразийского отделения.Особого внимания заслуживает тот факт, что в условиях высокой конкуренции кандидатура Лидии Новосельцевой была делегирована и на глобальный уровень: она вошла в состав Всемирного совета ОГМВ как представительница ОГМВ-Евразия.- Для Ростова-на-Дону такое представительство — это уникальный шанс напрямую знакомиться с лучшими мировыми практиками и влиять на глобальную муниципальную повестку, – отметила Лидия Новосельцева. – Мы активно обсуждаем вопросы, касающиеся климатических изменений, развития городской культуры и обеспечения финансовой устойчивости. Итоговый документ Конгресса станет дорожной картой для городов планеты, и голос Ростова в нем будет слышен.