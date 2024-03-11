Леонид Слуцкий — о законодательных инициативах в интересах народа

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По данным Росстата, в России продолжает расти показатель неравенства. В 2023 году коэффициент Джини (или «индекс справедливости»), иллюстрирующий неравенство доходов, составлял 0,395. В начале 2024-го он достиг значения 0,43 из возможной единицы. Это значит, что почти половина доходов сконцентрирована в руках отдельных групп, в то время как остальное население живет в куда меньшем достатке.На эти цифры обратил внимание и лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Партия не раз вставала на защиту интересов простых людей и по сей день продолжает лоббировать социально значимые законодательные инициативы, нацеленные на улучшение жизни всех россиян.Преемник Владимира Жириновского направил правительству РФ проект повышения в два раза выплат пенсионерам, трудившимся более 30 лет. Таким образом, пожилые люди с солидным трудовым стажем смогут получать довольствие, равное двум прожиточным минимумам (более 24 тысяч рублей). Отдельное внимание глава либерально-демократической партии в Госдуме уделил бойцам СВО. Политик предложил ввести единовременные выплаты семьям погибших в зоне спецоперации в размере 5 миллионов рублей. Вместе с этим депутат фракции ЛДПР выступил с предложением отменить транспортный налог, не отвечающий современным экономическим реалиям. Каждая из этих инициатив поможет уменьшить показатель неравенства в России.Все это демонстрирует активную деятельность ЛДПР. Вторая по численности и популярности партия в стране не сбавляет давления на Госдуму РФ. При этом для лидера фракции Леонида Слуцкого наступает, возможно, самый ответственный момент в карьере. Сможет ли он оправдать надежды проницательного Владимира Жириновского?После смерти вождя и основателя ЛДПР, с которым Леонид Слуцкий развивал либерально-демократическое движение в России с самого начала, именно ему партийные соратники доверили продолжать дело Жириновского. Первое время в политической среде возникало немало сомнений: сможет ли дипломат и экономист, профессор МГУ потянуть такую партию? Некоторые были уверены, что фракция вскоре развалится, ведь при жизни Жириновского она якобы была «командой одного игрока».По прошествии двух лет места для скепсиса практически не осталось. К удивлению некоторых экспертов, при Слуцком партия не только не утратила былой мощи, но и стала прирастать соратниками и единомышленниками. При этом новый лидер ЛДПР сохранил устойчивый курс на поддерживаемые народом идеи и концепты («Люди должны зарабатывать и хорошо жить в родной стране, а не разоряться на поборы и налоги») и продолжил их развивать.— Мы работаем ради людей, — подчеркивает Леонид Слуцкий. — Я говорю об этом каждый день. И сегодня эта формула стала завершающей в тексте послания президента Федеральному Собранию — это и есть наша национальная идея.Опытный политик учел прежние огрехи коллег, пожелания граждан и развернул вектор внимания к окраинам вместо мегаполисов. Едва ли не каждый день преемник Жириновского представляет в Госдуме РФ новый резонансный законопроект. Предложения Слуцкого попадают в самую точку, вызывая отклик среди людей на справедливые решения.С одной стороны, излишняя прямолинейность и тяга к обнародованию правды несвойственны матерым политикам. С другой — именно это являлось бескомпромиссной линией политического пророка Владимира Жириновского. Возможно, именно поэтому популярность его преемника продолжает расти.Леонид Слуцкий набрался опыта и авторитета на должности советника мэра Москвы. Затем возглавил комитет по международным делам Госдумы РФ, где научился искусно лавировать между внутрипарламентскими коллизиями, волей властей и настоящими интересами народа. Теперь очевидно, что политику достаточно амбиций и сил для управления сложной партией. Сбавлять обороты или отходить в сторону он явно не намерен.Лидер фракции ЛДПР, как и завещал наставник, не стесняется прямых высказываний. Несмотря на потерю такой весомой фигуры, как Жириновский, доверие народа к партии не уменьшилось. Ведь именно Слуцкий, вопреки прогнозам скептиков, принял управление фракцией в сложный момент и ни разу себя не дискредитировал. Соратники безоговорочно поддержали нового вождя, электорат тоже принял его на этом посту.Инициированный ЛДПР всероссийский опрос «Скажи Слуцкому правду!» выявил не только круг проблем, над которыми нужно работать, но и высокую степень доверия среди людей, отозвавшихся на призыв раскрыться в диалоге. Поэтому есть основания полагать, что именно Леонид Слуцкий — за счет бронебойного настроя, воли и «кипучей энергии» (цитата Жириновского), четкой стратегии и точно сформулированной программы партии (постулат «Дойти до каждого человека, до каждой семьи») — стал настоящим лидером. По крайней мере, люди в России всегда любили и верили в волевых и надежных политиков, которые популистским формулировкам и бессмысленному словоблудию предпочитают человека действия, который делом доказал неравнодушие, вовлеченность в проблемы народа и желание работать с трудностями, даже в непростое для страны время.