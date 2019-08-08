Лекари искусства: в ростовском музее возвращают к жизни картины именитых художников



Всем знакомо чувство благоговения перед древними произведениями искусства. Глядя на картины, написанные несколько веков назад, поражаешься тому, как такие хрупкие материалы, как холст и бумага, смогли сохраниться до наших дней: пережить войны, многочисленные переезды и даже стихийные бедствия.



Искусство, благодаря своей внутренней силе и нескончаемой фантазии художников и скульпторов, никогда не погибнет. Наряду с творцами за сохранение их произведений борются реставраторы — люди, которые всегда остаются в тени. Одним из них является Игорь Благотин, уже восемь лет работающий в Ростовском музее изобразительных искусств.







Свою профессию он обрёл, можно сказать, случайно. Закончив художественно-графический факультет, стал искать работу, которая была бы интересной и при этом соответствовала его специальности.



- Услышал, что в музей требуется реставратор. Я знал об этой профессии, но никогда не думал в ней работать, - вспоминает Игорь. - Пришёл в музей, меня взяли. Конечно, не каждый художник может стать реставратором. Для этого нужно пройти специальную подготовку. На стажировке нас учили приёмам и технике реставрации. Это достаточно сложное дело. Нужно обладать достаточным количеством знаний в сфере технологии самого письма, материалов, красок, растворов. Если реставратор сам никогда не писал, он не сможет иметь полного представления о красках, бумаге, холсте.



Фонд музея насчитывает порядка семи тысяч экспонатов. Большая часть из них требует реставрации. Произведения искусства попадают сюда тремя путями: поступают из министерства культуры, закупаются и принимаются от художников и коллекционеров. Принять работу или нет, решает экспертная комиссия. Если предмет находится в ужасном состоянии, то его могут не взять. Однако, если речь идёт, например, о рисунке именитого художника, то это совсем другое дело. Если есть шанс восстановить работу, то реставраторы сразу берутся за неё. Срочность также обуславливается подготовкой экспозиций: если музей хочет открыть выставку определённого художника, то его картины будут первым в очереди на «лечение».





Репродукция картины Гведо Рени «Саломея с головой Иоанна Крестителя»



Если же работа не несёт художественной ценности, то она может пролежать в хранилище десятки лет. Был случай, когда музею подарили работу советского художника Семёнова, небольшой пейзаж, которая буквально рассыпалась. Эксперты на совете говорили, что её нельзя спасти. Но её приняли. Сколько лет будет лежать — неизвестно. К сожалению, у реставраторов не хватает времени, чтобы уделить внимание всем работам.



- Самые распространённые и тяжёлые повреждения картин — прорывы холста и осыпь слоя краски. Дыры в холсте сшиваются специальными синтетическими нитями. С краской работа сложнее. Чтобы сохранить её, вся поверхность картины пропитывается осетровым или кроличьим клеем.



Осетровый клей изготавливается из внутренних стенок плавательных пузырей осетровых рыб. Он широко используется в реставрационном деле — для профилактики, укрепления красочного слоя и грунта, восстановления дерева и даже дублирования картин на новый холст. Он создаёт прочную плёнку, которая скрепляет поверхность. Кроличий клей работает по тому же принципу. Он добывается из внутренней стороны шкурки животных.





«Анемоны и лимоны»



Иногда реставраторы восстанавливают и утраченный красочный слой. Можно восстановить участок размером примерно 1 на 1 сантиметр, если понятно, какой цвет использовался, какая была форма мазка. Если же неясно, например, какой был рисунок автора, какое было положение руки у нарисованного человека, то тогда этот участок просто тонируется. За автором дописывать нельзя.



Игорь работал над восстановлением картины «Анапа, берег моря». Изображение нанесено на доску. Она треснула, и материал пришлось соединять с помощью специальной планки.





«Анапа, берег моря»



- К сожалению, случается такое, что картину нельзя восстановить из-за человеческих ошибок. Например, одна из наших последних работ попала в музей ещё в 50-х годах, это портрет мужчины, написанный итальянским художником. Кто-то покрыл её то ли паркетным, то ли яхтным лаком, и нам пришлось отказаться от неё, потому что лак невозможно было снять. Самое главное правило — все реставрационные вмешательства должны быть обратимы. Ведь будущим реставраторам тоже придётся с ними работать.



Картины разных эпох отличаются друг от друга приёмами живописи. Игорь специализируется больше на живописи 20-го века. Мастер, который плохо знаком с этими приёмами, не всегда сможет восполнить произведение. Основное отличие работы с живописью — почти все картины всегда уникальны. Если статуэтки зачастую создавались в нескольких экземплярах, то картины в основном существуют в единственном.



- Знаете, что главное в моей работе? Реставрация — сохранение культурного наследия страны. Пройдёт 50, 100, 500 лет, и люди не будут смотреть на технические достижения нашего времени, машины и танки. Произведения искусства же — они вечные. Картины Рембрандта, Рубенса, Репина, Серова всегда будут интересны. Поэтому реставратор сохраняет произведения искусства, даёт возможность будущим поколениям увидеть их. Произведения искусства поднимают человека к свету.

