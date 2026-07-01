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Легендарный ГАЗ-69 из Таганрога с мизерным пробегом продают за 400 тысяч рублей

Легендарный ГАЗ-69 из Таганрога с мизерным пробегом продают за 400 тысяч рублей
В Таганроге выставили на продажу уникальный ГАЗ-69 1964 года выпуска. Главным отличием этого раритета от большинства собратьев является его практически нулевой пробег – всего 35 километров.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в превосходном состоянии, не требующем никаких вложений. За десятилетия у машины был только один владелец, а сам кузов прошел капитальный ремонт.

Кроме того, автомобиль был модернизирован: теперь под его капотом бьется "сердце" от "Волги", а трансмиссия представлена четырехступенчатой коробкой передач также от "Волги", дополненной соответствующим задним мостом.

ГАЗ-69, известный своей легендарной проходимостью, создавался как универсальное транспортное средство, способное преодолевать сложнейшие участки местности. Он легко справлялся с глубокими бродами, снежными заносами и преодолевал препятствия. Опытные водители даже знали специальный трюк для форсирования водных преград – снятие ремня вентилятора, чтобы избежать повреждения двигателя.
Фото: Авто.ру
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