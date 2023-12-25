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Ледяной дождь снова ожидается в Ростовской области

Ледяной дождь снова ожидается в Ростовской области
Ледяной дождь снова накроет Ростовскую область. 25 декабря в большинстве районов региона прогнозируются осадки. В некоторых муниципалитетах в виде мокрого снега. В связи с этим может произойти налипание снега на ветки и провода. Под тяжестью наледи они могут упасть и оборвать ЛЭП или же повредить автомобили.

Согласно оперативному прогнозу МЧС, в этот день порывы воздушных масс будут достигать 17 метров в секунду. Водителям лучше не оставлять свои машины под деревьями и ветхими зданиями.

Температура воздуха ночью 0…-5°; днём -2…3°, с повышением во второй половине дня и вечером по югу до 6°.
Фото: Ростов.ру
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