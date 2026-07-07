Лечебный корпус РЖД в Новочеркасске продают по заниженной цене с торгов

Фото: ОАО РЖД

Лечебный корпус 1916 года постройки вместе с земельным участком в историческом центре Новочеркасска вновь выставлен на аукцион. Стартовая цена лота составила 32 миллиона рублей, что почти в два раза ниже первоначальной стоимости. Информация о предстоящих торгах опубликована на сайте «Российских железных дорог» (РЖД).Здание, расположенное в живописном месте с видом на площадь Ермака и Вознесенский собор, находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в ремонтных работах. Преимуществами объекта являются престижное расположение в исторической части города, развитая инфраструктура района с наличием жилых и коммерческих зданий, а также отличная транспортная доступность, включая близость к остановкам общественного транспорта и железнодорожной станции.Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 апреля 2026 года, а итоги торгов будут подведены спустя 18 дней.Ранее этот комплекс уже пытались продать, однако торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. Предыдущая стартовая цена составляла 63,8 миллиона рублей. Снижение цены более чем на 30 миллионов рублей может привлечь новых инвесторов, заинтересованных в приобретении объекта с богатой историей и выгодным расположением.