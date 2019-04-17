Квартирный вопрос: упрямый владелец жилья в доме отца Чехова стал помехой для открытия музея





На родине Чехова к 160-летнию писателя планируется к открытию экспозиция в доме его отца – Павла Егоровича. Она позволит познакомиться с одним из самых важных периодов – тремя годами самостоятельной жизни будущего драматурга в Таганроге.



До 2010-го года в «семейном гнезде Чеховых» жили обычные таганрожцы. Дом был приспособлен под квартиры. После их расселения, двор с постройками передали Таганрогскому музею-заповеднику. Здание законсервировали в ожидании реставрации. Наконец, в 2018 году из областного бюджета были выделены средства на работы. В настоящее время они практически завершены.



Во дворе дома Павла Егоровича Чехова сохранился каретник. В своё время он также был перестроен под жилые помещения. В нём разместились три квартиры. Когда нашлись деньги на организацию музея, с двумя владельцами удалось легко договориться. Они получили компенсацию на новое жильё и переехали. А вот третий собственник встал в позу.

- Хозяин третей квартиры категорически отказывается продавать её, - рассказал руководитель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кожин. – Все попытки договориться с мужчиной, заходят в тупик.



Несговорчивый «совладелец» исторического объекта не просто не желает отдавать музею квартиру, но и всячески досаждает тем, кто связан с организацией будущей экспозиции. Мужчина одну за другой пишет жалобы на сотрудников музея, рабочих, занимающихся реставрацией. По его словам, он большой ревнитель исторического наследия семьи Чехова и у него вызывает недовольство качество работ.



Однако, сдаётся, что ратующий за писательское достояние местный житель просто решил выжать из ситуации по максимуму. Как удалось узнать РР, в качестве компенсации владельцам квартир выплатили по 5 миллионов рублей. Даже по меркам Ростова это приличная сумма, на которую в донской столице можно приобрести трехкомнатную благоустроенную квартиру. Но несговорчивый хозяин требует 8 миллионов рублей! Это при том, что кадастровая стоимость его 46-метровой квартиры составляет всего 1 миллион 200 тысяч рублей.



По задумке музейщиков, весь двор должен стать единым комплексом. Пока же сделать это невозможно.

- Пока музею не будет полностью принадлежать здание каретника, невозможно даже заказать проект реставрации, и выделить на неё деньги, - пояснил Александр Кожин. – Тем не менее, музей в доме Чеховых начнет работу. Владельцу квартиры придётся мириться с посетителями, которые будут приходить сюда и осматривать экспозицию.



Примечательно, что мужчина даже не живёт по данному адресу. Жильё досталось ему в наследство. Периодически он посещает квартиру. Во время своих визитов, таганрожец старается найти какие-то недочеты, сфотографировать их и прикрепить снимки к очередной жалобе.



Добавим, что в родном городе для семьи всемирно известного писателя этот дом на улице Конторской (сейчас Розы Люксембург) был первым и единственным собственным жильём. Павел Егорович вложил в его строительство все имеющие средства, но их не хватило, пришлось брать кредит. Рассчитаться с долгами главе семейства так и не удалось. Спасаясь от долговой тюрьмы, вместе с домочадцами ему пришлось уехать из города. В Таганроге остался только Антон.



После отъезда родителей в собственном доме 16-летний Чехов стал квартирантом у нового хозяина. Будущий писатель занимался репетиторством с племянником владельца. Предположительно, именно в этом доме, в период одиночества, появилась первая пьеса Чехова «Безотцовщина».