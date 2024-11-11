Квартал как искусство: в Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» завершила строительство первых домов в «Персоне»
В Ростове новоселы познакомились с новым, стильным кварталом «Персона», который находится всего в десяти минутах от центра, рядом с парком Авиаторов и «Новым Ростовом». Лидер строительной отрасли ГК «ЮгСтройИнвест» построил три дома в срок, создавая уникальный жилой комплекс.
Современный фасад зданий скрывает невероятно удобное внутреннее пространство — живописный арт-двор, свободный от машин. Одной из ярких особенностей проекта стало новое зеленое пространство с крупными деревьями, которое было обустроено застройщиком. Ландшафтное оформление дополняют ухоженные газоны, цветники, скамейки и места для отдыха в гамаках.
- Мы сдаем первые дома в микрорайоне «Персона», свои ключи от светлых и комфортных квартир получат 364 семьи. Вместе с квартирами мы передаем благоустроенный и современный двор, - отметил директор компании Игорь Папко. - Изюминкой микрорайона стал уютный сквер у дома, площадью более 7 тысяч квадратных метров. Я уверен, он станет точкой притяжения, где жители смогут отдыхать, гулять с детьми, заниматься спортом. В рамках реализации инвестиционного проекта на данной территории также предусмотрено размещение детского сада на 100 мест.
В честь первой тройной сдачи застройщик организовал торжественную программу для жильцов всех возрастов: выступление музыкального коллектива, изысканные угощения и фотозону в стиле высокой моды.
В доме со стилем «Персона» есть квартиры с повышенным комфортом — с собственными террасами. Концепция жилых зданий предусматривает подавление внешнего шума. Вниз, в подземный паркинг можно доехать на лифте дома, не выходя на улицу. Это микрорайон предлагает необычные для города комфортные решения и разработан по модульной системе переменной этажности. В жилом комплексе «Персоне» предусмотрена приватная обстановка, будет только 6 домов.
На первых этажах будут располагаться магазины, кафе, салоны красоты, пункты выдачи товаров и аптеки. Через дорогу находится большая школа, а также два детских сада с яслями. Все, что необходимо для комфортной жизни, будет находиться в шаговой доступности от дома.
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