Фото: Donday

Квалификационная коллегия судей прекратила полномочий четырех донских судей. Об этом говорили на заседании ККС РО 26 июня.Двое судей высшего звена уходят по собственному желанию. Герман Жильцов, судья Ростовского областного суда, подал заявление о прекращении своих полномочий, которые официально завершатся 31 августа. Его коллега из системы районных судов, Владимир Шафоростов, судья Ремонтненского районного суда, также инициировал процедуру прекращения полномочий, которая вступит в силу 1 сентября.Также в этот день были рассмотрены заявления двух мировых судей. Инна Стребокова, осуществлявшая правосудие на судебном участке № 6 в Первомайском судебном районе Ростова-на-Дону, прекратит свою деятельность 1 июля. Ее коллега из Ворошиловского судебного района, Елена Помазкова, покинет пост 3 августа.Помимо добровольных уходов, на заседании коллегии должен был быть рассмотрен вопрос о прекращении отставки судьи судебного участка № 3 Пролетарского района Ростова-на-Дону Галины Сорокиной.Как сообщается, причиной рассмотрения стало возможное несоблюдение запретов и ограничений, установленных законом «О статусе судей в Российской Федерации». Однако, по решению ККС РО, этот вопрос был снят с повестки дня и отложен для дальнейшего изучения.