Купальный сезон в Ростове откроется в начале лета

В Ростове-на-Дону купальный сезон планируют открыть в начале лета. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы в соответствующем постановлении.Так, гражданам разрешат купаться с 1 июня. Не смотря на пандемию коронавирусной инфекции и ограничение почти всех общественных пространств, купальный сезон планируют открыть в назначенный срок и завершить его 1 октября.Отмечается также, что пляжи будут работать на специально обустроенных территориях. Жители донской столицы смогут плавать в реках на Зеленом острове, Левобережной улице и на улице Капустина.Напомним, режим самоизоляции был введен 31 марта губернатором Ростовской области. Горожанам запрещено выходить из дома, кроме как сходить за продуктами в ближайший магазин, вынести мусор, погулять с собакой или навестить пожилого родственника. Предполагается, что обязательное пребывание дома граждан закончится 30 апреля, однако все может затянутся и на майские праздники.