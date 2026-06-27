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Культовое ростовское кафе «Сметана» закрывается после 14 лет работы

Культовое ростовское кафе «Сметана» закрывается после 14 лет работы

Одна из знаковых гастрономических точек Ростова-на-Дону, кафе «Сметана», объявило о своем закрытии. Заведение, проработавшее 14 лет, прекратит свою деятельность уже в эту субботу, 27 июня. Печальную новость сообщили представители кафе в социальных сетях.

- Мы закрываемся. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении 14 лет, — такая запись появилась на странице «Сметаны» в соцсетях.

Владелец кафе Денис Эбель в видеообращении к посетителям подчеркнул символичность даты закрытия. Заведение открылось в июне 2012 года и завершит свою историю в июле 2026 года.

Кафе «Сметана» занимало особое место в сердцах ростовчан благодаря своему уникальному меню. Посетители могли отведать более 10 видов пельменей и вареников, включая как классические, так и авторские варианты с бараниной, креветкой, рыбой. Также в ассортименте были представлены хинкали, манты, хачапури и другие блюда. Многие ростовчане также активно покупали замороженную продукцию заведения.

Закрытие «Сметаны» происходит на фоне общего непростого периода для ресторанного бизнеса в Ростове-на-Дону. С начала 2026 года город попрощался с целым рядом известных заведений, включая «Беллучи», «Тепло», Setter`s, Bar Italia, Luigi, 1460 и ресторан «Матадор».
По мнению представителей ресторанного сообщества, основными причинами такой тенденции являются высокая налоговая нагрузка и изменившиеся потребительские привычки. В департаменте потребительского рынка города, как сообщалось в мае, отмечали, что, несмотря на закрытия, общий прирост числа заведений составляет 1,5%, и о «повальном» закрытии речи не идет.

Тем не менее в качестве основных проблем для рестораторов назвали налоги, коммунальные платежи, "мусорную реформу", регуляторные требования к обороту алкоголя и вопросы сервиса, которые в совокупности делают ведение бизнеса крайне затруднительным.
Фото: с официальной странички в ВКонтакте кафе-пельменной "Сметана"
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