Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Крупное ростовское предприятие остановило работу из-за отключения воды

Крупное ростовское предприятие остановило работу из-за отключения воды
В Ростове-на-Дону сотрудники крупного предприятия уже двое суток не выходят на работу из-за отключения воды. Коммунальная авария на Береговой 97/91 оставила офис компании ООО «АЛЮМТЕК» без воды и отопления.

Утром 20 января в офисе компании отключили холодную воду. В водоканале оформили заявку на аварийную службу, но никто не приехал ни через час, ни к обеду. Из-за отсутствия воды упало давление в котле, и пропало отопление. В итоге работникам пришлось поехать домой.

На следующий день аварийная служба так и не приехала. В водоканале сказали ждать своей очереди, так как заявок в городе много.

Уже двое суток десятки сотрудников предприятия вынуждены оставаться дома. Предприятие выполняет важные госзаказы и имеет обязательства перед клиентами. Несоблюдение сроков грозит огромными штрафами, репутационными потерями на рынке и даже потерей работы.

Чтобы привлечь внимание коммунальщиков к этой проблеме, сотрудники предприятия обратились в СМИ.
Фото: Ростов ру.
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.