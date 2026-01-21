Крупное ростовское предприятие остановило работу из-за отключения воды

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону сотрудники крупного предприятия уже двое суток не выходят на работу из-за отключения воды. Коммунальная авария на Береговой 97/91 оставила офис компании ООО «АЛЮМТЕК» без воды и отопления.Утром 20 января в офисе компании отключили холодную воду. В водоканале оформили заявку на аварийную службу, но никто не приехал ни через час, ни к обеду. Из-за отсутствия воды упало давление в котле, и пропало отопление. В итоге работникам пришлось поехать домой.На следующий день аварийная служба так и не приехала. В водоканале сказали ждать своей очереди, так как заявок в городе много.Уже двое суток десятки сотрудников предприятия вынуждены оставаться дома. Предприятие выполняет важные госзаказы и имеет обязательства перед клиентами. Несоблюдение сроков грозит огромными штрафами, репутационными потерями на рынке и даже потерей работы.Чтобы привлечь внимание коммунальщиков к этой проблеме, сотрудники предприятия обратились в СМИ.