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Круизный лайнер в Ростовской области сел на мель

Круизный лайнер в Ростовской области сел на мель
В Таганроге круизный лайнер класса люкс «Мустай Карим» сел на мель. Видео об этом 3 октября появилось в Сети.

Корабль должен был отправиться в морской круиз по Черному морю. Однако Таганрогский пролив не остался в стороне от других обмелевших водоемов донского региона. Уровень воды опустился, и судно третьи сутки не может отплыть.

Напомним, на этой неделе из-за ураганного ветра обмелел Дон и сдуло реку Маныч.

Помимо этого, пыльная буря послужила причиной многочисленных происшествий: обрыва линии электропередачи, замедлению движения на трассах. Ураган сносил крыши и ограждения, а также ускорял распространение огня во время пожаров. Именно из-за ветра выгорело более 300 гектаров лесов и полей, а крова лишились жители десятка домов.

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