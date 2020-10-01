Круизный лайнер в Ростовской области сел на мель
В Таганроге круизный лайнер класса люкс «Мустай Карим» сел на мель. Видео об этом 3 октября появилось в Сети.
Корабль должен был отправиться в морской круиз по Черному морю. Однако Таганрогский пролив не остался в стороне от других обмелевших водоемов донского региона. Уровень воды опустился, и судно третьи сутки не может отплыть.
Напомним, на этой неделе из-за ураганного ветра обмелел Дон и сдуло реку Маныч.
Помимо этого, пыльная буря послужила причиной многочисленных происшествий: обрыва линии электропередачи, замедлению движения на трассах. Ураган сносил крыши и ограждения, а также ускорял распространение огня во время пожаров. Именно из-за ветра выгорело более 300 гектаров лесов и полей, а крова лишились жители десятка домов.