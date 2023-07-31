Козероги опоздают на встречу, а Весы разочаруются в друзьях: гороскоп на неделю
Конец июля и начало августа заставят знаков Зодиака понервничать. Одни не рассчитают сил на реализацию задуманного, другие встретят непонимание со стороны близких, а третьи станут участниками жарких дискуссий. Подробный прогноз на неделю с 31 июля по 6 августа Rostov.ru предоставила астролог из Ростова Антонина Кариер.
♈ Овен — потребности не совпадают с возможностями. Эта ситуация будет вас эмоционально накалять. Решить ее можно, начав с малого, - того, что сейчас по силам.
♉ Телец — члены семьи могут не разделить ваш оптимизм и успех, не признать в вас лидера. Для взаимопонимания необходимо проявить искренний интерес к их потребностям и оказать помощь.
♊ Близнецы — при выборе обучающего курса или преподавателя ориентируйтесь не на его популярность в интернете, а на отзывы. У руководства к вам могут появиться претензии.
♋ Рак — предстоят жаркие дискуссии. Подготовьтесь подробно и профессионально изложить информацию: тон и громкость голоса не помогут услышать ваше мнение.
♌ Лев — грандиозные планы реализуются, если уделить внимание деталям и грамотно использовать денежные средства.
♍ Дева — педантичность поможет добиться высоких результатов, особенно в юридических и образовательных вопросах.
♎ Весы — может иметь место разочарование: в друзьях и размере ожидаемой денежной выплаты.
♏ Скорпион — при составлении планов ориентироваться на чьи-то желания, амбиции или возможности — не лучшая идея. В идеале — спокойно заниматься закрытием «хвостов».
♐ Стрелец — поездки за рубеж и дальние маршруты лучше отложить. Для получения нужного результата не спешите одновременно выполнять несколько дел.
♑ Козерог — желательно не тратить сразу все полученное. Распределите средства по важности. Так вы сохраните и бюджет, и нервную систему. Возможны опоздания на встречи.
♒ Водолей — появятся расхождения во мнениях о финансах с представителями молодого поколения. Дамы будут вас нервировать.
♓ Рыбы — не отмахивайтесь сразу от поступающих предложений или вариантов решения текущих вопросов. В услышанном есть «здравое зерно». Наблюдайте за кровяным давлением.