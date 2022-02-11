Козероги могут поругаться из-за денег, а Рыбам стоит уделить время отдыху: гороскоп на неделю
Очередная неделя февраля обещает быть размеренной и спокойной. Это не время для принятия важных решений. Больше внимания стоит уделить семье, детям и новым знакомствам. Тут звезды предостерегают: при знакомстве с представителями противоположного пола поинтересуйтесь семейным положением. Персональный гороскоп для всех знаков Зодиака составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — друзья, приятели, те, кто помогает вам, будут рядом и откликнутся на ваше обращение. Только не факт, что сделают все так, как вы просили. Поэтому желания формулируйте точнее.
♉ Телец — делу время, потехе час. Как бы не хотелось заняться чем-то более интересным, дела служебные займут вас целиком и полностью и ограничат в выборе.
♊ Близнецы — в течение недели возникнут ситуации, когда вы захотите обратить на себя внимание, например, через внесение рацпредложений или заявить о своих способностях. Не переживайте, если с первого раза вас не услышат.
♋ Рак — после черной идет белая полоса. Как бы не охватывало вас волнение о насущных вопросах, постарайтесь увидеть и положительные моменты в происходящем.
♌ Лев — дилемма между «хочу» и «надо», битва полов, сражение между партнерами ожидаются на этой неделе. Придется смириться и принять правила оппонента.
♍ Дева — то, что раньше было тайным, станет явным и может вам не понравиться, особенно если новость касается рабочего процесса. При знакомстве с представителями противоположного пола поинтересуйтесь их семейным положением.
♎ Весы — дети станут центром вашего внимания. Кроме помощи им, можно заняться любимым хобби, устроить семейный праздник или посетить театр.
♏Скорпион — дела домашние, заботы о семье, о старших родственниках, урегулирование имущественных вопросов - основные задачи этой недели.
♐ Стрелец — тише едешь - дальше будешь. Во избежание недомолвок, споров и разногласий в диалогах предельно точно и корректно выражайте свою мысль.
♑ Козерог — финансовые интересы могут стать причиной раздора. Не спешите брать кредит, все еще может разрешиться за счет собственных сил и средств.
♒ Водолей — как сказала, так и будет! И пусть весь мир подождет. Создаете правила, но в то же время и вам придется обойтись без излишеств.
♓ Рыбы — идеальный вариант: провести время в уединении и тишине, подальше от суеты и напускного. Выделите себе время на отдых, помечтайте - вас может озарить очень интересная мысль.