Коронавирусом заболели еще 194 жителя Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 подхватили 92 914 человек. Из них 194 заболели за сутки с 23 по 24 мая.Большая часть новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 75 человек, что составляет 38,6%. На втором месте по количеству зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 55 человек, или 28,4%.Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 46 случаев заболевания COVID-19 (23,7%). Также пациентами с коронавирусом стали 10 дончан старше 80 лет и восемь несовершеннолетних.Увеличилось и число летальных случаев среди заболевших коронавирусом. За последние сутки инфекция забрала жизни семи человек. Общее количество дончан, скончавшихся от вируса, составляет 4 344 человека. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.Фото: Interfax-Russia.ru.