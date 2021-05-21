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Коронавирусом заболели еще 194 жителя Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 194 жителя Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 подхватили 92 914 человек. Из них 194 заболели за сутки с 23 по 24 мая.

Большая часть новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 75 человек, что составляет 38,6%. На втором месте по количеству зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 55 человек, или 28,4%.

Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 46 случаев заболевания COVID-19 (23,7%). Также пациентами с коронавирусом стали 10 дончан старше 80 лет и восемь несовершеннолетних.

Увеличилось и число летальных случаев среди заболевших коронавирусом. За последние сутки инфекция забрала жизни семи человек. Общее количество дончан, скончавшихся от вируса, составляет 4 344 человека. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: Interfax-Russia.ru.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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