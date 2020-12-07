Коронавирусом заболели жители 48 муниципалитетов Ростовской области
В Ростовской области число городов и районов, в которых регистрируют случаи инфицирования COVID-19, выросло до 48. Актуальную информацию предоставили в региональном правительстве.
По состоянию на 9 декабря коронавирусом заболели 43 157 человек. Из них за минувшие сутки заразились 372 дончанина - рекордное количество за весь период пандемии. Большинство новых инфицированных - жители Ростова-на-Дону (139 человек). Второе место по числу пациентов с COVID-19 занял Таганрог - там заболел 21 человек. В Новочеркасске, Волгодонске и Сальском районе врачи выявили по 12 случаев заражения. В Миллеровском и Каменске-Шахтинском - по 11, а в Аксайском районе - 10.
В Батайске и Азовском районе коронавирус подхватили по девять человек, а в Чертковском, Зерноградском районах и городе Новошахтинске - по семь. По шесть пациентов с COVID-19 появились в Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Усть-Донецком районах и в Гуково. По пять инфицированных жителей выявили в Цимлянском, Шолоховском, Кашарском и Неклиновском районах. В Боковском, Октябрьском, Семикарокорском, и Красносулинском районах медики зарегистрировали по четыре случая заболевания, столько же - в Мясниковском и Орловском.
Инфекция не обошла стороной и жителей Заветинского, Тарасовского, Егорлыкского, Тацинского районов. На территории этих районов заболели по три человека. В Дубовском, Кагальницком, Целинском, Куйбышевском, Веселовском и Константиновском районах, а также в Донецке и Шахтах - по два пациента с коронавирусом. Всего по одному человеку заболели в Мартыновском, Родионово-Несветайском, Багаевском, Верхнедонском, Зимовниковском, Каменском, Волгодонском районах и Азове.
В связи с растущим количеством пациентов с коронавирусом в донском регионе ужесточили ограничительные меры. С 1 декабря в торгово-развлекательных центрах закрыты ледовые катки. Допустимая вместимость кинозалов сокращена с 40 до 25%. Кроме того, запрещено использование пиротехники и проведение массовых мероприятий с 22 до 7 часов.