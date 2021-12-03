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Коронавирусом заболели еще 652 человека из Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 652 человека из Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 179 456 человек. Из них 652 подхватили инфекцию за сутки с 5 по 6 декабря.

Наибольшее число новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе медики зафиксировали 252 случая заражения. Еще 232 заболевших - люди от 46 до 65 лет.

Диагноз подтвердился у 89 пенсионеров от 66 до 79 лет и у 31 - старше 80 лет. Также вирус подхватили и дети. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 47 несовершеннолетних.

Ситуация по COVID-19 на Дону остается напряженной. Некоторые ограничения сняли в конце ноября, однако ряд других карантинных мер продолжает действовать. Жителям региона также нужно носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, а для посещения ресторанов, спортзалов и ТЦ предъявлять QR-код.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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