Коронавирусом заболели еще 652 человека из Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 179 456 человек. Из них 652 подхватили инфекцию за сутки с 5 по 6 декабря.Наибольшее число новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе медики зафиксировали 252 случая заражения. Еще 232 заболевших - люди от 46 до 65 лет.Диагноз подтвердился у 89 пенсионеров от 66 до 79 лет и у 31 - старше 80 лет. Также вирус подхватили и дети. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 47 несовершеннолетних.Ситуация по COVID-19 на Дону остается напряженной. Некоторые ограничения сняли в конце ноября, однако ряд других карантинных мер продолжает действовать. Жителям региона также нужно носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, а для посещения ресторанов, спортзалов и ТЦ предъявлять QR-код.