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Коронавирусом заболели еще 395 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 395 жителей Ростовской области
В Ростовской области число заболевших COVID-19 продолжает расти. За сутки с 27 по 28 июля вирус подхватили 395 человек.

Среди новых заболевших наибольшее число, 40,3%, выявили среди горожан в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 30,4% зараженных - среди людей от 46 до 65 лет. Также положительные тесты на наличие инфекции получили 9,9% жителей, которым от 66 до 79 лет. В числе инфицированных оказались и пенсионеры старше 80 лет (4%) и дети (8,1%).

С начала пандемии на территории Ростовской области выявили 108 379 заразившихся. Из них 5 112 пациентов ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, сообщили в региональном правительстве.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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