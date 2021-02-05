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Коронавирусом заболели еще 359 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 359 жителей Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 подхватили 66 610 человек. Из них 359 стали пациентами с коронавирусом за сутки с 7 по 8 февраля.

По общему числу зараженных донской регион находится на первом месте в Южном федеральном округе и на шестом - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Четвертую и пятую позиции занимают Нижегородская и Свердловская области. Всего диагноз подтвердился у 3 983 197 россиян. По информации портала стопкоронавирус.рф, от инфекции в стране скончались 434 038 человек. Среди них 2 809 - жители Ростовской области.

В некоторых муниципалитетах донского региона прослеживается положительная динамика. В связи с этим губернатор Василий Голубев предложил ввести систему «Светофор». Города и районы области на карте будут отмечены зеленым, желтым и красным цветами в зависимости от ситуации по COVID-19. Так, в зеленых муниципалитетах можно ослаблять ограничения, в желтых - продолжать соблюдать меры, а в красных - ужесточать.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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