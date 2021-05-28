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Коронавирусом заболели еще 179 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 179 жителей Ростовской области
В Ростовской области еще 179 человек заболели COVID-19. С начала пандемии на Дону зарегистрировали 94 014 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из них уже побороли инфекцию.

У многих COVID-19 протекал в легкой форме с симптомами ОРВИ (кашель, повышенная температура тела, боль в мышцах). Молодежь и дети переносят инфекцию почти бессимптомно.

В отличие от привычных сезонных заболеваний повышенная температура при коронавирусе может оставаться в течение 10-12 дней. Изменения температуры бывают волнообразными. Когда больной уже надеется, что идет на поправку и градусник определенно радует своими показателями, жар может внезапно вернуться и принести с собой новую волну тяжелых симптомов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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