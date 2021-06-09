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Коронавирусом заболели еще 158 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 158 жителей Ростовской области
Медики выявили коронавирус еще у 158 жителей Ростовской области. По данным на 11 июня, треть зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (35,4%).

Немного меньше инфицированных оказалось среди людей от 46 до 65 лет (25,3%). Пенсионеры также вошли в число заболевших. Диагноз подтвердился у 22,2% дончан в возрасте от 66 до 79 лет и у 6,3% - старше 80 лет. Вирус не обошел стороной и детей. Пациентами с COVID-19 стали 10,8% несовершеннолетних.

С начала пандемии опасную болезнь подхватили 95 932 человека. Из них 4 557 дончан скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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