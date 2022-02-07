Коронавирусом заболел 3 571 житель Ростовской области за сутки

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В Ростовской области коронавирусом заболел еще 3 571 человек. По данным на 9 февраля, большинство новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 40,3% всех зараженных.Новыми пациентами с COVID-19 стали жители региона от 46 до 65 лет (31%) и несовершеннолетние (16%). В числе заболевших оказались и пенсионеры. Коронавирус подхватили 10% человек от 66 до 79 лет и 2,7% пожилых людей старше 80 лет.Всего за период пандемии медики зафиксировали 245 413 случаев заболевания. Из них 10 116 человек не смогли побороть опасный вирус. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.