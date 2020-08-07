Коронавирусом в Ростовской области заболели еще 128 человек

В Ростовской области еще у 128 человек подтвердился коронавирус. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.На Дону насчитывают уже 14 235 инфицированных. За весь период пандемии от инфекции погиб 261 человек.Несмотря на рост числа заболевших, донской регион постепенно выходит из режима ограничений. В области работают парикмахерские, салоны красоты, СПА-центры, фитнес-залы, детские сады и бассейны.С 10 августа заработали все заведения общепита.