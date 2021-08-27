Коронавирус забрал жизни еще 28 жителей Ростовской области

На Дону растет число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 28 по 29 августа не стало 28 человек. Это 20 женщин от 52 до 93 лет и восемь мужчин от 54 до 90 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями. В их числе сахарный диабет, гипертония, астма, аутоиммунные, онкологические и другие заболеваниями. Всего за период пандемии скончался 5 931 житель региона.Заболевших также не становится меньше. По информации областного правительства, за последние 24 часа диагноз подтвердился у 485 человек. Число зараженных с начала пандемии достигло 123 448 пациентов. Однако на Дону, вопреки стабильному росту инфицированных, смягчили карантинные ограничения. С 26 августа в области открыли бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях и аттракционы в парках культуры и отдыха. Все это доступно в донском регионе при предъявлении одного из документов: справки о недавней болезни, QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Последний действителен в течение трех суток.