Коронавирус забрал жизни еще 21 жителя Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались почти 1,5 тысячи человек. Актуальную информацию 7 декабря предоставило региональное правительство.
За сутки от COVID-19 умер еще 21 человек: 11 женщин в возрасте от 53 до 87 лет и 10 мужчин от 49 лет до 91 года. Общее количество жертв вируса достигло 1 496 дончан.
Не уменьшается и ежедневное число зараженных. За последние 24 часа врачи зарегистрировали 361 случай инфицирования. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет (171 человек, или 47,5%). Немного меньше заболевших выявили среди молодежи от 18 до 45 лет - 108 человек, или 29,9%. Диагноз «коронавирус» поставили 59 пенсионерам (16,3%) от 66 до 79 лет и 20 детям (5,5%). Меньше всего заболело дончан старше 80 лет - три пожилых человека, или 0,8%.
Всего в регионе зафиксировано 42 417 случаев заражения COVID-19. В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу с 1 декабря в Ростовской области ужесточили ограничительные меры. Ледовые катки в торговых центрах и фейерверки оказались под запретом. Допустимая вместимость в кинозалах сократилась с 40 до 25%, а мероприятия в общественных местах запрещено проводить с 22 до 7 часов.