Коронавирус забрал жизни более двух тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области число смертей от коронавируса достигло 2 006. С 28 по 29 декабря инфекция забрала жизни 23 человек.Самой молодой из них оказалась 35-летняя женщина. По информации правительства региона, в этот же день не стало еще 13 пациенток с COVID-19 в возрасте от 47 до 82 лет. С вирусом не справились и девять мужчин от 59 до 85 лет. У всех умерших были обнаружены хронические болезни, которые усугубил коронавирус.Растет и количество инфицированных дончан. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 389 человек, а общее число зараженных нарастающим итогом достигло 50 879.В связи с напряженной ситуацией по COVID-19 в регионе ввели дополнительные ограничения. В период с 28 декабря по 14 января на корпоративы можно попасть только со справкой об отсутствии коронавируса, полученной не раньше трех дней назад. Дополнительное образование станет доступно только дистанционно, а развлекательно-досуговые организации и вовсе закроют. Вместе с тем в Ростовской области продолжает действовать запрет на использование пиротехники и проведение массовых мероприятий с 22 до 7 часов. Большинство новогодних программ пройдут в режиме онлайн, в том числе открытие городской елки.