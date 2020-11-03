Коронавирус забрал жизни более 900 жителей Ростовской области

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 17 пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве 6 ноября.С подтверждённым ковидным диагнозом скончались семь женщин от 41 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 50 до 83 лет. Помимо коронавируса, они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Так, с нарастающим итогом число жертв COVID-19 достигло 911. По России этот показатель сегодня приблизился к 29 887, из них за последние сутки умерли 378 граждан.Добавим, особо тяжело переносят смертельную болезнь взрослые и люди преклонного возраста. Как правило, у таких пациентов ослабленный иммунитет из-за сопутствующих болезней. Поэтому коронавирусу удаётся быстро поразить их лёгкие. Тяжёлобольных, которые не могут самостоятельно дышать, подключают к аппаратам ИВЛ.