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Коронавирус за сутки обнаружили у 3 895 жителей Ростовской области

Коронавирус за сутки обнаружили у 3 895 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 3 895 человек. По данным на 23 февраля, большинство из них (37,3%) - молодежь от 18 до 45 лет.

Среди людей в возрасте от 46 до 65 лет опасную инфекцию подхватили 33,8%. Еще 12,3% составили несовершеннолетние. В числе жителей региона с подтвержденным диагнозом оказались и пенсионеры. COVID-19 обнаружили у людей от 66 до 79 лет (12,7%) и старше 80 лет (3,9%).

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 304 892 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, коронавирус забрал жизни 10 272 человек.
Фото:istockphoto.com
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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