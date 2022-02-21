Коронавирус за сутки обнаружили у 3 895 жителей Ростовской области

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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 3 895 человек. По данным на 23 февраля, большинство из них (37,3%) - молодежь от 18 до 45 лет.Среди людей в возрасте от 46 до 65 лет опасную инфекцию подхватили 33,8%. Еще 12,3% составили несовершеннолетние. В числе жителей региона с подтвержденным диагнозом оказались и пенсионеры. COVID-19 обнаружили у людей от 66 до 79 лет (12,7%) и старше 80 лет (3,9%).Общее число зараженных с начала пандемии достигло 304 892 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, коронавирус забрал жизни 10 272 человек.