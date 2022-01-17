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Коронавирус выявили еще у 560 человек из Ростовской области

Коронавирус выявили еще у 560 человек из Ростовской области
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 560 человек. По данным на 19 января, больше всех инфицированных оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет (37,8%).

На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 32,1%. У детей также обнаружили опасный вирус. За сутки борьбу с инфекцией начали 10,7% несовершеннолетних.

В числе заболевших и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 15,5% жителей региона от 66 до 79 лет и у 3,9% пожилых людей старше 80 лет.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 201 250 человек. По информации областного правительства, 9 914 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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