Коронавирус унес жизни еще 36 жителей Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области число умерших достигло рекордного значения. За сутки с 18 по 19 ноября скончались 36 жителей региона. Большинство умерших - женщины (19 человек). Самой молодой из них было 42 года, а самой пожилой - 85 лет. Не стало и 17 мужчин в возрасте от 36 до 92 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии умерли 8 314 человек.Увеличилось и число зараженных. За прошедшие 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 650 человек. За период пандемии коронавирус подхватили 168 390 жителей Ростовской области. Ситуация по COVID-19 в регионе остается напряженной. В связи с этим в муниципалитетах Дона продолжает действовать ряд ограничений. В их числе - масочный режим и требование QR-кода при посещениях торговых центров, заведений общепита и фитнес-залов.