Коронавирус унес еще 12 жизней в Ростовской области

В Ростовской области, по состоянию на 18 июня, от COVID-19 умерли еще 12 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Из этого числа девять женщин старше 50 лет. Пятерым из них за 70 лет, а двое старше 80. Также скончались трое мужчин. Двум из них было по 34 и 36 лет. Третьим оказался 73-х летний пенсионер. У всех умерших были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. В частности, это ожирение, сахарный диабет и онкология.Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 10 512 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 2 790,3 тысячи исследований. За последние сутки число инфицированных в донском регионе увеличилось на 156 человек, а общее число заболевших опасным вирусом превысило 97 тысяч.