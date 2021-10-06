Коронавирус подхватили еще 523 жителя Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали рекордное число людей, заболевших COVID-19 за сутки. По данным на 8 октября, вирус подхватили еще 523 человека.Лидирующую позицию по количеству новых пациентов с коронавирусом удерживает молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе диагноз подтвердился у 32,9% всех зараженных. Борьбу с опасной инфекцией также начали люди от 46 до 65 лет (26,8%) и от 66 до 79 лет (14,3%).В числе заболевших оказались старики и дети. Положительные результаты тестов получили 5% пожилых людей и 21% несовершеннолетних.Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 142 712 жителей донского региона. Из них 7 041 не смог побороть инфекцию. По информации областного правительства, 15 человек скончались за минувшие сутки.