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Коронавирус подхватили еще 366 жителей Ростовской области

Коронавирус подхватили еще 366 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 366 человек. Всего с начала пандемии по 3 февраля диагноз подтвердился у 64 803 человек.

По общему и ежедневному количеству инфицированных донской регион находится на первом месте в Южном федеральном округе. Вторую позицию со значительным отрывом занимает Волгоградская область - там заразились 44 050 жителей (229 - за последние сутки).

По информации портала стопкоронавирус.рф, растет и число летальных исходов среди больных COVID-19. Патологоанатомы зарегистрировали 28 новых случаев смерти от инфекции. Всего за период пандемии скончались 2 705 пациентов ковидных госпиталей.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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