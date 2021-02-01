Коронавирус подхватили еще 366 жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 366 человек. Всего с начала пандемии по 3 февраля диагноз подтвердился у 64 803 человек.По общему и ежедневному количеству инфицированных донской регион находится на первом месте в Южном федеральном округе. Вторую позицию со значительным отрывом занимает Волгоградская область - там заразились 44 050 жителей (229 - за последние сутки).По информации портала стопкоронавирус.рф, растет и число летальных исходов среди больных COVID-19. Патологоанатомы зарегистрировали 28 новых случаев смерти от инфекции. Всего за период пандемии скончались 2 705 пациентов ковидных госпиталей.